Dragon Ball Super: il fisico disumano di Tienshinhan nel nuovo artwork di Toyotaro

Fino a ora Dragon Ball Super ha seguito incessantemente il percorso di Goku e Vegeta, divenuti sempre più forti combattendo avversari potentissimi. La serie manga ha però drasticamente cambiato rotta lanciando un arco narrativo ambientato precedentemente agli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero.

Tornato dopo una lunga pausa con il rilascio del capitolo 88, il manga di Dragon Ball Super presente due nuovi Saiyaman ai lettori. La nuova saga della serie scritta da Toriyama e illustrata da Toyotaro segue infatti le vicende di Goten e Trunks, cresciuti e pronti a diventare dei supereroi proprio come un tempo era Gohan.

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super seguirà solo la vita da eroi di Goten e Trunks? Probabilmente no, con l'autore che potrebbe decidere di dare spazio ad altri Guerrieri Z trascurati e messi da parte. Uno di questi potrebbe essere Tienshinhan.

Nella nuova illustrazione mensile disegnata da Toyotaro e pubblicata sul sito ufficiale di Dragon Ball ritroviamo proprio Tien, il ragazzo che fece il suo debutto come antagonista di Goku. Nell'artwork del sensei lo vediamo di spalle, con due braccia mutanti che gli fuoriescono dal dorso.

Colui che in molti conoscono con il nome localizzato in italiano di Tensing, finora ha avuto solamente ruoli marginali, con brevi sprazzi durante il Torneo del Potere. Che in questo nuovo arco narrativo possa ricevere un power-up proprio come accaduto a Piccolo e Gohan nell'ultimo film di Dragon Ball Super?