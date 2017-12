Dragon Ball Super diverrà la serie più longeva del brand creato da Akira Toriyama?

Sebbene il Torneo del Potere sia giunto ormai agli sgocciolo, ciascuno dei recenti episodi di Dragon Ball Super sembra equivalere ad un solo minuto del tempo rimasto ai nostri eroi per cercare di vincere la competizione indetta dai due Zeno. Proprio questo fa sì che il torneo duri anche più del previsto, in attesa del prossimo arco narrativo...

Come sottolineato dall’urente Reddit DoflamingoGT, il numero di episodi di cui si compone finora Dragon Ball Super è già quasi pari al doppio di quelli che formavano Dragon Ball GT (64), ed è probabile che lo show superi molto presto anche la prima serie tratta dal manga del sensei Akira Toriyama - al tempo composta infatti da ben 153 puntate. Ma è possibile che Super riesca a superare addirittura i 291 episodi di Dragon Ball Z?



Mentre quest’ultima aveva introdotto altri pianeti (per non dire galassie) e addirittura l’aldilà, Super ha svelato l’esistenza di altri universi da visitare, ognuno dei quali presenta innumerevoli storie da raccontare e orde di potenziali nemici per Goku e compagnia cantante. Al termine della Saga della Sopravvivenza degli Universi, il nostro eroe potrebbe addirittura ritrovarsi a combattere le divinità del Multiverso - soprattutto se, al termine del Torneo del Potere, i vincitori chiederanno il ripristino di tutti gli universi finora cancellati dal sommo Zeno. Non a caso, il sensei Toyotaro continua imperterrito a disegnare Angeli, Kaioshin e Dei della Distruzione completamente inediti... Che stia cercando di dirci qualcosa?



E voi cosa ne pensate? Vorreste che Dragon Ball Super ci tenesse compagnia ancora per qualche anno oppure no?