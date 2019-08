Dragon Ball Super, il doppiatore americano di Goku contro Masako Nozawa?

La mitologia che cade sotto il nome di Akira Toriyama ha costruito durante il corso degli anni un vero e proprio impero, un castello retto anche dal duro lavoro dei doppiatori che quotidianamente si impegnano per fornire al proprio Paese il migliore Dragon Ball Super.

Tra i doppiatori internazionali dell'iconico franchise quelli che spiccano di più sono senza alcun dubbio Sean Schemmel, voce di Goku nell'adattamento americano, e Masako Nozawa, originale voce nipponica dello stesso Saiyan. A parlare in un'intervista rilasciata ai ragazzi di ComicBook è proprio la voce inglese del nostro eroe, che rivela particolari spunti sul ruolo che copre ormai da vent'anni.

Infatti, Schemmel rivela che dopo aver superato i 20 anni di partecipazione allo show si sente un vero e proprio veterano, con ancora molta strada da fare per superare quella fortezza chiamata Masako con i suoi 82 anni di età e 30 anni di esperienza con Goku alle spalle. Una caratteristica che fa sentire in competizione l'americano di Funimation che esordisce con:

"Continua ancora a spaccare tutto, quindi sento una forte competizione dal Giappone. È incredibile."

La passione che provano il cast dell'anime per Dragon Ball Super è enorme, proprio come dimostra la voce di Gohan che ha recentemente salutato lo show. Vi ricordiamo, infine, che recentemente è stato annunciato un nuovo film di DBSuper che abbiamo analizzato in uno speciale di approfondimento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare competizione?