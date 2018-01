Dragon Ball Super: il doppiatore di C-17 ci parla del ritorno del suo personaggio

Fra i vari combattenti del Settimo Universo radunati daper prendere parte al Torneo del Potere, C-17 è probabilmente quello che ha impressionato maggiormente gli spettatori, in quanto il cyborg è uno dei concorrenti che hanno portato a casa più risultati.

Comparso l’ultima volta durante la Saga di Majin Bu, quando Goku - in DBZ - ha racconto l’energia dei terresti per formare la Genkidama ed eliminare la creatura di Bibidi, C-17 è migliorato molto, ed il suo livello di combattimento eguaglia ormai quello di Piccolo e di altri compagni.



Secondo quanto segnalato dal colleghi di ComicBook, persino il suo storico doppiatore, Shigeru Nakahara, si era rivelato entusiasta all’idea di poter nuovamente prestare la propria voce al personaggio. Parlando della propria esperienza durante un party tenuto al termine dell’anno, l’interprete vocale avrebbe detto: “Il party di DBS. Ho chiacchierato con persone con cui non uscivo da anni. Certo, abbiamo parlato anche di Tsuru-san. Riunirmi a C-17 con una storia inedita è stato il massimo, e sono contento che questo nuovo viaggio continuerà anche il prossimo anno”.



Il suo personaggio, d’altronde, ha intrattenuto gli spettatori con divertenti scene che lo vedevano protagonista assieme a C-18 e al marito Crilin (come quando ha pronunciato male il nome della nipote Marron, innescando l’ira della cyborg). C-17, in seguito, ha aiutato sua sorella a sconfiggere Ribrianne e contribuito all’eliminazione del Secondo Universo, giocando un ruolo fondamentale nella sconfitta del Quarto Universo e del mostruoso Aniraza del Terzo.



Dopo così tanti traguardi, è mai possibile che sia arrivato per il cyborg il momento di uscire di scena e raggiungere la tribuna degli sconfitti? Nell’episodio di domenica scorsa, dopotutto, l’abbiamo visto in seria difficoltà contro Toppo, in quanto il Pride Trooper candidato a diventare il prossimo Dio della Distruzione dispone di una forza soverchiante che, in passato, ha messo alle corde persino Goku e Vegeta. Ora che Toppo otterrà un altro power-up, le probabilità che un altro concorrente del Settimo Universo raggiunga la tribuna diventano sempre più elevate...