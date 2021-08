Dragon Ball Super: il doppiatore di Vegeta sconsolato su Twitter dopo gli ultimi eventi

Goku ha affrontato Granolah in uno scontro su Cereal, con i due che se le sono date di santa ragione. Quando il saiyan ha utilizzato l'Ultra Istinto, le cose sembravano cambiate, ma l'illusione è durata molto poco. Abbiamo visto poi giungere il turno di Vegeta in Dragon Ball Super, che aveva addirittura tirato fuori una nuova trasformazione.

Insomma, sembrava davvero arrivato il turno di Vegeta di risplendere, lasciando Goku da parte. Il principe dei saiyan ha usato l'Ultra Ego per mettere in grossa difficoltà Granolah, trionfando in più di metà capitolo di Dragon Ball Super 75. Però, per l'appunto, tutto ciò è durato solo metà capitolo. Non a caso, Vegeta è diventato trend su Twitter a causa della brutta debacle che lo ha visto protagonista nelle pagine finali disegnate da Toyotaro.

Ancora una volta, i fan di Vegeta sono rimasti sconsolati per la brutta figura del loro eroe, e tra questi c'è anche Christopher Sabat, famoso doppiatore statunitense del saiyan. In realtà il doppiatore aveva già capito l'andazzo quando aveva notato il trend di Vegeta su Twitter dopo gli spoiler, confermando il suo parere sconsolato con una GIF e un messaggio, come si può vedere in calce. Insomma, sembra che Toyotaro e Toriyama non vogliano regalare gioie ai follower di Vegeta.