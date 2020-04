Dragon Ball Super: il doppiatore di Vegeta sfida il Coronavirus con un Final Flash

L'orgoglioso Principe dei Saiyan è un personaggio fondamentale nell'immaginario di Dragon Ball, un crudele antagonista trasformatosi nel più coraggioso degli eroi grazie al potere più forte del capolavoro di Akira Toriyama: la famiglia. Eppure, l'epicità del personaggio è anche merito di colui che gli ha prestato per anni la propria voce.

Dopotutto, il nostro Principe non sarebbe lo stesso senza Gianluca Iacono. Allo stesso modo, in Giappone non esisterebbe alcun Vegeta senza la voce leggendaria di George Morikawa. Lo stesso doppiatore che è convinto che il suo eroe diventerà presto un Dio della Distruzione, proprio come Beerus. Oggi, infatti, nonostante non sia esattamente il beniamino di Toriyama, Vegeta è un personaggio fondamentale ai fini di Dragon Ball, tale è anche la sua popolarità.

Recentemente, inoltre, Morikawa ha condiviso un video sul proprio profilo privato in cui sfida il Coronavirus insieme al calciatore Makino Tomoaki a suon di Final Flash, il tutto per l'iniziativa #iorestoacasa a cui ha partecipato persino la voce di Rufy di ONE PIECE. L'esilarante clip in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha fatto il giro del web con migliaia di ricondivisioni.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'attacco scatenato da Morikawa e dal calciatore della nazione giapponese? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito dell'opera, avete già letto gli spoiler del capitolo 59 di Dragon Ball Super?