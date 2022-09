Dragon Ball Super: dov'è stato Freezer? Analisi della nuova Stanza dello Spirito e Tempo

La Stanza dello Spirito e del Tempo è uno dei luoghi più misteriosi di tutto Dragon Ball. Inizialmente questo luogo sembrava legato soltanto al Santuario di Dio: tramite una porta in un corridoio segreto, si poteva accedere a questa dimensione alternativa dove il tempo scorre in maniera completamente diversa.

La Stanza dello Spirito e del Tempo è tornata anche in Dragon Ball Super, ma non soltanto una volta. Durante la saga di Molo, Goku ne ha usata una suggerita dall'angelo Merus, ma negli ultimissimi capitoli della saga del sopravvissuto di Cereal arriva un'altra rivelazione. A scovarne un'altra è stata Freezer, che grazie agli allenamenti in questa sala dalla dimensione alternativa ha potuto raggiungere nuove vette di potere, sbloccando la trasformazione Black Freezer.

Ma quali sono le caratteristiche della Stanza dello Spirito e del Tempo usata da Freezer? L'imperatore galattico ha ammesso che si è allenato per ben dieci anni in questa stanza situata su un pianeta che aveva conquistato. Non si tratta quindi della stanza conosciuta sulla Terra e, probabilmente, neanche quella rivelata da Merus. La prima è da escludere perché Freezer non ha messo piede sulla Terra, la seconda invece perché il tempo passava troppo lentamente.

Infatti, la stanza presentata da Merus aveva un rapporto di tempo di 1:3, ovvero un giorno passato nella stanza equivaleva a tre giorni all'esterno. Con 10 anni, quindi 3650 giorni, vorrebbe dire che Freezer si sarebbe allenato per 1215 giorni circa all'interno, quasi tre anni e mezzo, ma non sembra essere passato tutto quel tempo dal Torneo del Potere.

È possibile che Freezer sia stato in una stanza per dieci giorni, cioè con lo stesso rapporto di quella della Terra, e una stanza che fa passare un anno all'interno per dieci all'esterno. Ecco il perché della scomparsa di Freezer durante gli ultimi avvenimenti della saga di Dragon Ball Super e perché non è stato tenuto in considerazione dal drago di Cereal.