Dragon Ball Super, il drago del Pianeta Cereal: un fan ha scoperto come si chiama

La saga del Sopravvissuto Granolah sta entrando nel vivo del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super. Toyotaro e Toriyama stanno sviluppando ulteriormente la caratterizzazione del Cereleano la cui figura sembra estremamente interessante per via dell'odio che cova nei confronti dei saiyan e di Freezer.

Il capitolo 69 di Dragon Ball Super non ha unicamente ripreso gli allenamenti di Vegeta, che sta tentando di rubare a Beerus i suoi segreti da dio della distruzione, ma a anche quelli di Granolah, intenzionato a compiere la sua vendetta contro l'Imperatore del Male. Quest'ultimo, infatti, ingannando l'ultimo dei namecciani rimasto in vita nel Pianeta Cereal decide di evocare il drago dalle due sfere invocando la formula magica "Takkarapto Tottoronbo Pupiritto Paro".

Un fan ha notato che la formula è identica a quella che utilizzò Dende durante la saga di Freezer per evocare Porunga, la stessa che differisce appena per un solo termine. Al contrario di "Poppolunga", pronuncia dal quale nasce Porunga, l'affascinante e splendido drago di Cereal sembra chiamarsi invece Toronbo. Un dettaglio apparentemente insignificante ma comunque interessante per apprendere meglio l'identità del nuovo drago dalle due sfere i cui poteri sono ancora un mistero.

