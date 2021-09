Dragon Ball Super: il DualSense PlayStation 5 come il Gi di Goku in questo lavoro fanmade

Tra l'opera del maestro Akira Toriyama e il mondo dei videogiochi c'è una lunga storia d'amore. Dall'immortale serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi Se milioni di ragazzini si sono appassionati all'opera di Toriyama parte del merito è da attribuire ai videogiochi distribuiti sulle console di maggiore successo. Il franchise di Dragon Ball è infatti legato a doppio filo con l'industria dei videogames, sopratutto per via di titoli come gli indimenticabili Budokai Tenkaichi 2 e 3. Sebbene al momento non sia uscito alcun titolo di Dragon Ball su PlayStation 5, l'introvabile console marchiata Sony, un fan ha customizzato il suo DualSense omaggiando lo shonen di Toriyama. Il nuovissimo controller, che sfrutta la miglior tecnologia al momento disponibile, ha subito un lungo lavoro di personalizzazione. L'utente Twitter @SLOplays ha infatti modificato il pad per renderlo il più simile possibile all'iconico Gi di Son Goku. Come potete osservare voi stessi dall'immagine in calce all'articolo, il DualSense è stato verniciato di un elegante blu lucido, il quale fa da contrasto all'arancione opaco con cui sono state colorate le frecce direzionali, la croce dei tasti e la parte inferiore della struttura. Per poterlo utilizzare su un titolo della saga, però, l'utente dovrà attendere ancora. Su questa nuova generazione di console molto probabilmente verrà sviluppato un videogioco che permetterà ai fan di ripercorrere gli eventi della serie Dragon Ball Super, dal primissimo scontro con Beerus, fino al combattimento con Granolah. Cosa ne pensate di questo DualSense fanmade? Vi piacerebbe vederne uno ufficiale marchiato Dragon Ball x Sony PlayStation? Nel frattempo, vi lasciamo a una fanart di Dragon Ball Super e alle misure di Broly.