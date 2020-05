Dragon Ball Super: i dubbi di Whis confermati nel capitolo 60

La battaglia che sta tenendo banco negli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super si sta rivelando, come ci si aspettava, molta complicato per i nostri eroi, in particolare per Goku, il primo a essersi fatto avanti per cercare di fermare una volta per tutte Molo e il suo incredibile potere.

Se avete letto il capitolo 60, in caso contrario non proseguite la lettura per non spoilerarvi nulla, proprio come il precedente aveva svelato sul finale, Goku ha deciso di utilizzare il massimo potere del Ultra Insito Omen, dando fondo alle ultime energie rimaste, nella speranza di battere Molo. Sin da subito è parsa una mossa disperata, dal momento che Merus ha spiegato come il Saiyan possa mantenere attiva per un tempo molto limitato la forma Ultra Istinto.

Non per niente, in questo capitolo, più volte l'angelo ha dato voce al suo disappunto per la scelta fatta da Goku. Tuttavia sembrerebbe, considerando anche come il nostro eroe alla fine abbia perso contro Molo, che non aveva poi molta scelta. Infatti, non solo il Saiyan non poteva contare su una forma Ultra Istinto completa, ma Molo, ancora una volta, si è rivelato più forte del dovuto.

A confermare ciò, sono state le risposte di Whis in risposta a Merus. "Anche se avesse seguito il tuo consiglio e avesse conservato le energie per mantenere la forma Omen più a lungo, ho dei dubbi sul fatto che avrebbe avuto una qualche possibilità contro Molo" dice l'angelo. In più, quando sul finale il mago sta per assorbire l'energia di Goku, Whis dice: "Non credo che oggi assisteremo a un miracolo, dopotutto".

Tutto ciò non fa altro che confermare come Goku debba imparare a padroneggiare la versione completa dell'Ultra Istinto, perché se non fosse stato per l'arrivo tempestivo di Vegeta il prodigio dopo e degli Androidi prima, con molta probabilità sarebbe morto.

Pensi che Goku imparerà durante questo scontro a controllare l'Ultra Istinto? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.