Dragon Ball Super: due bellissime Kale e Caulifla prendono vita con un cosplay

Dragon Ball Super ha introdotto tantissimi personaggi nuovi nella saga grazie al suo nuovo multiverso. Infatti, in particolare durante l'arco narrativo del Torneo del Potere, sono stati inseriti una pletora di personaggi nuovi. Tra questi combattenti dei nuovi universi tra i più apprezzati ci sono Kale e Caulifla, il duo di donne saiyan.

Le ragazze che affrontano Goku durante il Torneo del Potere e che sono capaci anche di unirsi con la fusione Potara per creare la guerriera Kefla hanno preso vita grazie a due fan. Le saiyan di Dragon Ball Super sono state interpretate dalle cosplayer Bunny Ayumi e Swimsuit Succubus e la loro foto è circolata su internet fino ad arrivare su Reddit, creando un post virale.

Come potete vedere in calce, le due ragazze hanno interpretato in modo estremamente fedele le due saiyan nella loro forma normale. Da un lato abbiamo Kale, con i lunghi capelli avvolti in una coda e il vestito rosso in due pezzi; dall'altra invece c'è la quasi sorella Caulifla, la saiyan con i capelli estremamente selvaggi e con il suo solito vestito con top e pantaloni larghi viola.

Vi piace il modo in cui le due cosplayer hanno interpretato le saiyan di Dragon Ball Super? Altre ragazze invece hanno deciso di dare vita ad altri personaggi, come Zamasu in costume e l'angelo Whis.