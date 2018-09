Dragon Ball Super: due grosse eliminazioni negli spoiler del capitolo 40 del manga!

Il Torneo del Potere, nel manga di Dragon Ball Super, si trova ormai al suo giro di boa: il duello finale tra Son Goku e Jiren dell'Universo 11 sembra ormai alle porte, ma intanto ci sono altri combattenti in gioco. Tra questi, però, ne saluteremo ben due nel corso del capitolo 40.

In Rete, infatti, è comparsa un'immagine spoiler dedicata ad alcune tavole del capitolo 40 di Dragon Ball Super: lo screenshot ci informa di due eliminazioni a dir poco shockanti relative di nuovo all'Universo 11.

Esatto: parliamo di Toppo e Dyspo, che cadranno vittime di una superficie instabile che crollerà e li spingerà fuori dall'arena del Torneo del Potere. A quanto pare, a causare il cedimento è stato in precedenza Freezer, come affermano le anticipazioni che provengono da Twitter.

Ricordiamo che Toppo, stando a quanto accaduto nel capitolo precedente, era impegnato in uno scontro con Vegeta: la sua eliminazione, in cui lo vediamo nella sua versione normale, potrebbe significare che nel manga di Toyotaro non lo vedremo in "modalità Hakaishin", com'è accaduto nell'anime.

Anche a Dyspo,peraltro, sembra toccare una sorte ben diversa dalla serie televisiva, poiché la sua eliminazione giunge a causa di Son Gohan, che sceglie di sacrificarsi a sua volta gettandosi fuori dal ring. Come ben sappiamo, invece, nel manga il figlio di Goku è uscito dalla competizione dopo un violento duello contro Kefla, trascinando la Fusione con sé sugli spalti.

Non ci resta che attendere la release ufficiale del nuovo capitolo di Dragon Ball Super per confermare questo spoiler e per scoprire cosa accadrà!