Dragon Ball Super: due interessanti teorie sulle straordinarie capacità di Granolah

Gli ultimi eventi di Dragon Ball Super hanno creato numerose discussioni interne alla community, riguardanti in particolare il personaggio di Granolah e l’insieme dei suoi straordinari poteri, alcuni dei quali sembrano essere stranamente simili a quanto appreso nel corso di mesi di allenamento da Goku e Vegeta.

Arrivati sul pianeta Cereal, i due protagonisti sono stati accolti da delle sfere d’energia lanciate dallo stesso Granolah, pronto a consumare la vendetta nei confronti della sua razza, sterminata dai guerrieri Saiyan molti anni prima. Goku e Vegeta inizialmente sembrano sottovalutare il potere del loro avversario, per poi comprendere quanto effettivamente possa essere letale, grazie all’estrema precisione derivata dalla speciale tecnologia Ceruleana, alla quale si aggiunge la padronanza di tecniche alquanto singolari.

Come fa Granolah a possedere uno spettro di abilità tanto vasto, e tecniche che si avvicinano molto all’Ultra Istinto o all’Hakai? La prima teoria riguarda il desiderio di essere il più potente guerriero dell’universo. Nonostante non sia mai stato spiegato in maniera adeguata, probabilmente il drago evocato con le due sfere create da Monite ha garantito a Granolah la conoscenza delle migliori tecniche dell’intero Universo 7, alcune delle quali sono state apprese dagli stessi Goku e Vegeta.

La seconda possibilità riguarda invece la tecnologia ceruleana, nello specifico la speciale lente indossata dal Sopravvissuto. In base a quanto rivelato finora non si tratta di un semplice strumento che permette di avvicinare la visuale, ma consente di individuare i punti vitali dell’avversario, di osservare la sua energia e i punti in cui essa si concentra.

È proprio Granolah a rivelare a Goku di riuscire a vedere come le sue trasformazioni e abilità influiscono sul flusso d’energia. Per quanto ne sappiamo quindi quella stessa tecnologia potrebbe aiutare il guerriero a ricreare quelle stesse funzioni e riuscire così ad accedere a tecniche simili, o addirittura migliorarle con la straordinaria forza donatagli dal drago a costo di molti anni della sua vita.

Cosa ne pensate di queste teorie? Quale vi convince di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Gohan ha risvegliato l'Ultra Istinto in una fanart, e vi lasciamo alla data d'uscita e alle previsioni del capitolo 74.