Dragon Ball Super: c'è un annuncio in arrivo in occasione del Goku Day?

Per i fan di Dragon Ball, durante l'anno ci sono due giorni importanti: molti americani celebrano il giorno dei Saiyan il 18 marzo, ma in Giappone esiste anche un'altra ricorrenza ufficializzata alcuni anni fa dalla Toei Animation e Japan Anniversary Association, la giornata di Goku. Proprio qui potrebbe arrivare un annuncio per Dragon Ball Super.

Ormai voci su una nuova serie di Dragon Ball Super circolano da parecchio, nate in concomitanza con la proiezione nei cinema nipponici di Dragon Ball Super: Broly e proseguite per tutta la prima parte del 2019. Un nuovo dettaglio spuntato oggi in rete riapre però le possibilità di un annuncio a breve da parte della Toei Animation. Come potete vedere nel tweet in calce, un'immagine promozionale distribuita su Dragon Ball Heroes Stream mostra un Goku in versione Super Saiyan Blue e una didascalia al suo fianco.

La traduzione è la seguente: "Il 9 maggio, la Giornata di Goku... succederà qualcosa...?!", aprendo nuove possibilità all'arrivo del tanto atteso sequel di Dragon Ball Super. Cos'è la giornata di Goku? La festività relativa all'universo di Dragon Ball è nata nel 2015 grazie alla collaborazione tra la Toei Animation e Japan Anniversary Association, i quali hanno scelto il 9 maggio perché il 5 di 05/09, secondo l'ordinamento giapponese, si pronuncia "go" mentre il 9 "ku".