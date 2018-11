Dragon Ball Super: ecco Black Goku disegnato da Akira Toriyama

Black Goku è uno dei villain più amati dai fan di Dragon Ball Super. Siete curiosi di vedere il Super Saiyan Rosé illustrato dalle matite di Akira Toriyama in persona? Il disegno completo, emerso in Rete in queste ore, è disponibile in calce all'articolo, dopo il salto.

Finora, infatti, avevamo visto Black Goku secondo il design della serie animata (disegnata e realizzata dagli artisti in forza alla Toei Animation, mentre Toriyama supervisiona solo la storia e il concept) e con il tratto di Toyotaro per via del manga di Dragon Ball Super.

Mai prima d'ora, invece, avevamo potuto ammirare Black tramite un disegno del sensei in persona. Adesso è possibile grazie al design originale del villain della saga di Future Trunks: il tratto di Toriyama è leggermente meno spigoloso rispetto a quello che abbiamo ammirato nella serie TV o nell'adattamento cartaceo a cura di Toyotaro.

Lo stile, in effetti, è molto simile a quello di Dragon Ball Super: Broly, film per il quale Toriyama ha scritto sceneggiatura e soggetto, definendo insieme a Naohiro Shintani il character design di ciascun personaggio. Ricordiamo che Black Goku risponde, in realtà, all'identità di uno Zamasu proveniente da un'altra epoca, che aveva chiesto a Super Shenron di scambiare il proprio corpo con quello del vero Kakaroth.

Vi piace il modo in cui Toriyama ha disegnato il Super Saiyan Rosé?