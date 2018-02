Dragon Ball Super: ecco come apparirebbe Kale in versione Super Saiyan 3!

La saga del Torneo del Potere diè senza dubbio quella che ha introdotto il maggior numero di personaggi inediti, incluse le tanto agognate Super Saiyan di sesso femminile a lungo richieste dai fan di Akira Toriyama . Ma come apparirebbero in versione SSJ3?

Se Caulifla è diventata piuttosto popolare grazie al suo atteggiamento fiero e aggressivo, nonché la sua capacità di superare in tempi assai brevi i propri limiti, Kale ha raggiunto la popolarità per ben altro motivo: i suoi poteri si avvicinano molto a quelli di Broly, il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo (ancora oggi non canonico).



Grazie all’utente @nanidrive, i fan dello show possono ora immaginare come apparirebbe Kale se riuscisse a superare ulteriormente i propri limiti e raggiungesse lo stadio di Super Saiyan 3. Visionabile in calce all’articolo, lo sketch dell’artista le dona un’espressione molto aggressiva, oltre che la caratteristica capigliatura a carciofo.

Data la forza sprigionata da Kale e Caulifla durante il Torneo del Potere, soprattutto dopo essersi fuse in Kefla, non riusciamo nemmeno a immaginare quanto la fanciulla diverrebbe potente se ottenesse il terzo livello del Super Saiyan! Voi cosa ne pensate?

Dragon Ball Super torna domenica prossima con l’episodio 127, intitolato “Minaccia imminente! Tutte Le speranze nella barriera finale!!”.