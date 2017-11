Dragon Ball Super: ecco come apparirebbe Luffy di ONE PIECE con l'Ultra Istinto!

L’sfoggiato dainsembra aver colpito molto i fan dello shonen, i quali, nelle ultime settimane, hanno provato a immaginare come apparirebbero anche altri personaggi se lo possedessero. Dopoe addirittura Yamcha , oggi tocca a...?!

Immaginando il protagonista di ONE PIECE in possesso del fantomatico potere acquisito raramente persino dagli Dei della Distruzione, un utente Reddit ha infatti dato vita all’ennesimo crossover fra le più famose opere dei sensei Oda e Toriyama.



Visionabile in calce all’articolo, il pirata Monkey D. Luffy è caratterizzato dal solito sguardo sorridente, anche prima di una battaglia, e in questo caso presenta sia gli occhi argentati che l’aura sfoggiata in precedenza da Goku.



Nonostante il personaggio non sia assolutamente legato all’universo di Dragon Ball, va comunque ricordato che ONE PIECE presenta già un’abilità abbastanza simile all’Ultra Istinto: il cosiddetto Haki, o “Ambizione della percezione” se preferite. Questo straordinario potere dona infatti ai possessori una sorta di sesto senso circa l’ambiente circostante e una capacità precognitiva dell’immediato futuro, la quale permette appunto di schivare istintivamente gli attacchi nemici.