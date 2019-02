Dragon Ball Super: ecco le prime immagini spoiler del capitolo 45!

Il capitolo 45 del manga di Dragon Ball Super darà vita al duello tra Vegeta e Moro, il nuovo antagonista apparso per la prima volta all'inizio del più recente arco narrativo. In rete, nelle ultime ore, sono spuntate le prime immagini spoiler delle nuove pagine del fumetto di Toyotaro: diamogli uno sguardo.

Come emerge dalle tavole diffuse online, e che potete ammirare in calce a questo articolo, vedremo che il principe dei saiyan e il prigioniero della Pattuglia Galattica daranno vita a uno scontro senza esclusione di colpi. Sembra che Vegeta, come dimostrano le pupille nelle iridi in una vignetta in particolare, avrà bisogno di effettuare lo switch tra il SS God e il SS Blu, che in passato ha permesso a Goku di risparmiare un quantitativo notevole di Ki.

Se il marito di Bulma è costretto a ricorrere a uno stratagemma che Kakaroth ha dovuto utilizzare contro avversari del calibro di Hit e Zamasu, significa che Moro si rivelerà un nemico a dir poco formidabile. In alcuni frangenti, addirittura, pare che Vegeta si dimostrerà sconvolto di fronte all'esercizio dei poteri del nemico. Come si concluderà questa battaglia? Sembra scontato che, come da prassi per i due guerrieri saiyan, alla fine del capitolo 45 (o nel 46) vedremo Goku prendere il posto del suo rivale per fronteggiare lo stregone.

Basterà un solo Super Saiyan God a fermare l'antico avversario del Grande Kaioshin? O Goku e Vegeta saranno costretti a ricorrere al gioco di squadra? Non ci resta che attendere la release ufficiale del capitolo 45 di Dragon Ball Super.