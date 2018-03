Dragon Ball Super: ecco il primo teaser trailer del film in arrivo a dicembre!

Come un fulmine a ciel sereno, la Toei Animation ha rilasciato il primo teaser trailer per il primo film di, il 20° valido per il franchise di Akira Toriyama. Una clip piuttosto breve, ma che offre uno sguardo concreto al character design, al villain e alle animazioni.

La clip si apre con il nostro Goku, posizionato in quello che sembra un ghiacciaio e intento a riscaldarsi. In questo frangente, il trailer del film di Dragon Ball Super ci mostra qualche prima, rudimentale animazione; Goku, peraltro, fronteggia un individuo che sarà sicuramente il villain della pellicola, ma purtroppo non possiamo ammirare in pieno il suo character design se non qualche piccolo dettaglio come il braccio, parti della sua corazza e gli occhi.

Akira Toriyama aveva dichiarato, in un messaggio di accompagnamento al primo poster ufficiale del film, che la pellicola avrebbe mostrato un cattivo che l'autore aveva in serbo da parecchio tempo: viste le fattezze del personaggio incluso nel video, non è del tutto da escludere che il villain del film di Dragon Ball Super sia Yamoshi, il primo Super Saiyan leggendario.

Lo script e il character design della pellicola verranno curati interamente da Akira Toriyama: dalla clip viene confermato che lo stile di disegno sarà piuttosto semplice, quasi come se fosse il tratto caratterizzante le prime avventure del nostro Goku.

Il film di Dragon Ball Super uscirà il 14 dicembre 2018 in Giappone.