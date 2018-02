Dragon Ball Super: ecco quando vedremo il Goku apparso nei primi poster dell'Ultra Istinto

Poiché la serie si appresta a chiudere i battenti,sta per proporre ai fan la sconvolgente battaglia finale del Torneo del Potere, che a giudicare dai recenti spoiler sarà incredibilmente accesa e ci mostrerà infine la forma completa dell’

Rivelato diversi mesi or sono, l’Ultra Istinto è una rara abilità che persino gli Dei della Distruzione faticano a padroneggiare, e che permette ad un combattente di evitare qualsiasi attacco del nemico. Questo fantomatico potere, inoltre, pare sia applicabile non solo alla difesa, ma anche all’offesa. Menzionato dall’Angelo Whis già diverso tempo fa, l’Ultra Istinto è stato ufficialmente introdotto nell’universo di Dragon Ball Super nell’episodio 110, quando Goku è stato travolto dalla propria Genkidama e ne è uscito profondamente cambiato.



Sebbene il Saiyan sia riuscito, finora, ad applicare l’Ultra Istinto solo alla propria difesa, i primi poster di questa rara abilità vedevano l’eroe in possesso di un’aura assai diversa da quella che abbiamo visto negli contri con Jiren e Kefla (la fusione fra Kale e Caulifla). Gli spoiler più recenti ed il nuovo poster diffuso nelle ultime ore confermano tuttavia che il più famoso personaggio nato dalle matite di Akira Toriyama è ormai prossimo a padroneggiare la forma completa dell’Ultra Istinto, e che addirittura potremo vederla in azione già il prossimo 10 marzo.



Visionabile in calce all’articolo, il poster promozionale ci mostra innanzitutto un Goku a torso nudo, implicando che la sua uniforme da combattimento verrà ridotta a brandelli già nei prossimi due episodi della serie. I suoi capelli, poi, appaiono molto più scuri e privi delle sfumature grigie assunte in precedenza, i suoi muscoli sembrano persino più scolpiti del solito, e l’aura che lo avvolge risulta decisamente più accesa.



In attesa di poter ammirare questo straordinario potere all’opera, vi ricordiamo che Goku dovrebbe acquisire la forma completa dell’Ultra Istinto nel corso dell’episodio 129, ossia quando si ritroverà da solo contro Jiren il Grigio. Riuscirà il Saiyan a vendicare l'imminente sconfitta dei compagni Vegeta e C-17?