Dragon Ball Super, l'editor di Toyotaro sulla saga di Molo: 'non vedo l'ora dell'anime'

Il sequel dell'anime di Dragon Ball Super continua ad essere ancorato all'ombra e, a distanza di oltre 2 anni, TOEI Animation non ha più annunciato la messa in produzione dell'attesissimo seguito nonostante le numerosi voci di corridoio in merito alla faccenda. Tutti non vedono l'ora di tornare a lavorare al franchise, persino l'editor del manga.

Quello che è il destino dell'anime di Dragon Ball Super non ci è dato sapere, tuttavia da mesi qualcosa si muove alle spalle della community. Recentemente Shueisha ha aperto un nuovo dominio legato al franchise che si unisce di fatto a quelli rinnovati da TOEI Animation qualche tempo fa, utilizzati per la titolatura dei film, che lasciano presagire qualcosa di grosso in cantiere per il brand. Ad oggi sappiamo che lo studio sta lavorando ad un nuovo lungometraggio, già annunciato dal n°1 della DB Room, e a qualcos'altro stando alle voci di corridoio.

Ad ogni modo, tutti non vedono l'ora di lavorare a DB Super, persino gli animatori hanno manifestato il proprio entusiasmo all'idea di tornare a mettere mano sull'adattamento televisivo del capolavoro di Akira Toriyama. Allo stesso modo, non è mancato il commento di Victory Uchida, editor di Toyotaro per il manga. Recentemente ha pubblicato un articolo sul Blog di VJumplay in cui ha commentato il capitolo 66 uscito qualche giorno fa. Tra i commenti un fan ha manifestato il proprio entusiasmo e la speranza di poter vedere in chiave animata la saga di Molo. Uchida ha risposto all'utente con un messaggio che qui segue:

"Non vedo l'ora anch'io di vederlo [l'anime della saga di Molo]. Spero comunque che Molo venga interpretato in maniera odiosa."

Nonostante di fatto non aggiunga informazioni in merito al nuovo anime di Dragon Ball Super, indirettamente ha manifestato tanta sicurezza sul fatto che, prima o poi, l'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica riceverà la sua attesissima trasposizione. E voi, invece, non vedete l'ora del ritorno dell'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.