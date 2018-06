Dragon Ball Super: emergono gli sketch iniziali di Caulifla e Jiren nel manga di Toyotaro

Caulifla dell'Universo 6 e Jiren dell'Universo 11 sono tra i personaggi più apprezzati di Dragon Ball Super: comparsi nell'ultima saga dell'anime, i due guerrieri hanno recentemente esordito anche nel manga di Toyotaro. Nelle ultime ore sono emersi in Rete i primi sketch che l'autore realizzò per i combattenti.

Grazie agli amici di GovetaXV possiamo ammirare un disegno comparativo tra le prime bozze di Caulifla e Jiren nel manga di Dragon Ball Super. Per ciascuno dei due personaggi, in basso a sinistra figura lo sketch preliminare, mentre in bella vista possiamo ammirare il character design finale dei due principali avversari di Goku durante il Torneo del Potere.

In realtà possiamo notare come i concept iniziali di Caulifla e Jiren il Grigio siano stati confermati nella realizzazione finale di Toyotaro: nel caso della Saiyan del Sesto Universo le differenze sono pressoché minime, come ad esempio l'orientamento di alcuni ciuffi della sua folta capigliatura. Per Jiren, invece, Toyotaro forse aveva pensato a un'espressione leggermente diversa, ma è anche probabile che il volto del Pride Trooper fosse largamente più abbozzato in fase di sketch rispetto al suo aspetto definitivo.

Sia Jiren che Caulifla, insieme ai rispettivi compagni e agli altri membri dei restanti Universi, sono infine sopravvissuti al Torneo del Potere grazie al desiderio di C17, che ha scelto di utilizzare le Super Sfere del Drago dopo aver vinto la competizione per ripristinare tutti i mondi cancellati da Lord Zeno.

Vi piacerebbe rivedere la Saiyan e il Pride Trooper, in futuro?