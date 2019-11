Dragon Ball Super: un enorme Goku SSJ Blue sta per sfilare a New York

Nell'ultimo periodo, il profilo ufficiale di Dragon Ball Super si sta dando molto da fare nel promuovere i progetti a tema del franchise. Con DB Super 2 avvolto nell'incertezza, è interessante notare come i produttori stiano sponsorizzando in pompa magna l'iconico capolavoro di Akira Toriyama.

In occasione della Parada di Macy's, che corre ogni anno durante il mese di novembre a New York, quest'anno gli organizzatori hanno stretto una collaborazione con il franchise di Dragon Ball Super per promuovere un gigantesco pallone a forma di Goku in Super Saiyan Blue.



Il profilo ufficiale dell'anime ne ha approfittato per mostrare al pubblico tutti i passaggi che hanno permesso la preparazione di questo mastodontico pallone gonfiabile. Tramite il video che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, infatti, è possibile notare lo straordinario risultato finale, che mostra l'unico protagonista in fattezze titaniche pronto a sfilare per le strade della Grande Mela.



Nel frattempo, in rete si vocifera sull'identità del soggetto del prossimo film di Dragon Ball Super che, secondo alcune teorie, potrebbe essere lo stregone Moro. TOEI Animation potrebbe optare per l'adattamento cinematografico della saga attualmente in corso nell'omonimo manga, prima di reinterpretare l'arco narrativo nel sequel di DB Super come accaduto con la saga di Freezer.



E voi, invece, cosa ne pensate di queste particolari mosse da parte del framchise di Toriyama sensei? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposito riquadro qua sotto.