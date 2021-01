Dragon Ball Super: l'eredità di Bardak cadrà su Goku nella nuova saga?

Com'era prevedibile, Toyotaro è riuscito ad aizzare la community di Dragon Ball Super rilasciando appena poche tavole del capitolo 68 che aprirà ufficialmente la nuova saga del manga. Abbiamo già avuto modo di conoscere una porzione del passato di Granolla che ha riportato in auge una vecchia conoscenza.

Qualora non sappiate a cosa ci stiamo riferendo, vi rimandiamo alla tavola in cui appare Bardak all'interno del capitolo 68. Nelle anticipazioni rilasciate dalle bozze del sensei, dunque, siamo venuti a conoscenza che Granolla è l'ultimo sopravvissuto dei Ceruleani, una razza estinta a seguito di un attacco compiuto dai saiyan in forma Oozaru che hanno messo a ferro e fuoco l'intero pianeta, seppur il tutto sia avvenuto sotto l'ordine di Freezer.

Grazie ad un'inquadratura apposita scopriamo che è stato Bardak a distruggere la casa del misterioso individuo e, probabilmente, ad uccidere anche la sua famiglia. Il flashback è durato troppo poco per tirare le somme, ma alla luce della sequenza sul padre di Goku mostrata all'inizio di Dragon Ball Super: Broly siamo curiosi di comprendere se Bardak, che nel film si è mostrato più un padre che un eroe, avrà ucciso o meno i familiari di Granolla. Ciò che pare certo, ad ogni modo, è che in qualche modo l'alieno riuscirà a riconoscere la stessa linea di sangue tra Bardak e Goku creando i pretesti al protagonista per affrontare il suo passato e quella figura di cui non conosce quasi nulla.

Le premesse per un arco narrativo superiore alle aspettative ci sono tutte e le basi fornite lasciano presagire una storia davvero interessante. E voi, invece, come pensate che affronterà Goku l'eredità lasciata dal padre con la distruzione dei Ceruelani? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.