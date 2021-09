Dragon Ball Super: l'eredità di Beerus e il sangue Saiyan, l'origine dell'Ultra Ego

In seguito alla sconfitta morale subita da Molo, Vegeta ha capito di dover smettere d’inseguire Goku e cercare una strada tutta sua. In suo soccorso è giunto Beerus, il quale attraverso intense sessioni d’addestramento, fisico e psicologico, lo ha guidato verso l’Hakai, il potere degli Dei della Distruzione di Dragon Ball Super.

Dopo l’assaggio concessoci nel capitolo precedente, finalmente Vegeta mette in mostra il suo nuovo potere illimitato, l’Ultra Ego. Il Principe dei Saiyan in un attimo ribalta le sorti dello scontro con Granolah, che sembra soccombere a questa nuova trasformazione. Attraverso una “dose di puro amore”, Vegeta inizia a malmenare il Cerealiano, che, nonostante cerchi di reagire, subisce ogni singolo attacco.

Finito ormai quasi al tappeto, Granolah comincia a chiedersi da dove derivi un tale potere, che ha trasformato Vegeta quasi in un’altra persona. A quel punto, il Principe spiega la verità al suo rivale. “Ci sono questi esseri chiamati Dei della Distruzione, il nostro ne ha uno, ed è colui che mi ha guidato verso questo potere”.

Il Cerealiano, però, non comprende appieno il significato di queste parole, e replica affermando che è dunque un potere che gli è stato donato, un po’ come il suo. Nulla di più sbagliato, l’Ultra Ego di Vegeta è un potere di sua esclusiva proprietà.

“La nostra battaglia ha risvegliato questo potere per la prima volta. Questo potere innato era in me”. Per raggiungere l’Ultra Ego, dunque, Vegeta ha sapientemente mescolato l’Hakai con il suo sangue Saiyan, la razza guerriera per eccellenza che si fortifica a ogni battaglia.

Azione e potenza crescenti: è Vegeta contro Granolah nella clip PV di Dragon Ball Super 75. Vi lasciamo infine a data di uscita e teorie di Dragon Ball Super 76.