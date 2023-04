Dragon Ball Super: l'errore su Broly, ecco la dimenticanza di Toyotaro nel capitolo 92

Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super si sono concentrati sulla saga di Super Hero, il progetto cinematografico che ha colpito i cinema giapponesi a giugno dello scorso anno, dopo alcuni rinvii a causa di problemi per Toei Animation. Il manga si stava invece occupando della saga di Granolah, che era alle battute finali.

Archiviata la fase prequel con Goten e Trunks protagonisti, adesso è il turno del nuovo Red Ribbon di essere una minaccia per il mondo. Si è entrati nel vivo della saga con il capitolo 92 di Dragon Ball Super, disegnato da Toyotaro e pubblicato sulla rivista V-Jump. Piccolo è stato il protagonista di gran parte del capitolo, visto lo scontro con Gamma 2, che si è concluso dopo poche pagine, e la scoperta del nuovo quartier generale dell'esercito malvagio, insieme a tutti i loro piani.

C'è stato spazio anche per altro però, in particolar modo nel finale di capitolo. Come era ampiamente pronosticabile, visto il minutaggio dedicato nel film Dragon Ball Super: Super Hero, c'è stato anche lo scontro tra Goku e Broly. L'ex super saiyan leggendario quindi fa finalmente la sua comparsa nel manga in maniera canonica.

Soltanto che, in uno dei disegni, Toyotaro ha dimenticato un dettaglio di Broly. Come si vede nel post caricato dall'utente SayanScholarGT, c'è un primo piano del saiyan preso da uno dei frangenti di questa battaglia dove si vede chiaramente che sulla guancia di Broly manca la sua vistosa cicatrice. Sono stati tanti i lettori che hanno fatto notare questa mancanza, che sicuramente verrà corretta in occasione della pubblicazione del prossimo tankobon di Dragon Ball Super.