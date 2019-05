Dragon Ball Super: un errore di doppiaggio scatena l'ira dei fan

Recentemente è stato pubblicato l'episodio 111 di Dragon Ball Super, serie anime prodotta da Toei Animation che ha saputo stregare tutti i fan del franchise. Nel corso della puntata in questione - giunta anche in lingua inglese -, in molti hanno però notato un bislacco errore in termini di doppiaggio che ha scatenato gli spettatori.

Andando più nello specifico, l'utente @Goreshx ha pubblicato su Twitter un post in cui viene fatto notare come, durante l'eliminazione di Hit dal Torneo del Potere, il Gran Sacerdote abbia affermato "Hit dell'11° Universo è stato eliminato", un grave errore visto che Hit, in realtà, proviene dal 6° Universo. Ovviamente non vi è voluto molto prima che il tweet facesse il giro del web, con molti utenti che si sono immediatamente scagliati contro il lavoro di doppiaggio nel suo insieme definendolo non all'altezza dell'opera. Invero, questa non è la prima volta che il pubblico si lamenta per il lavoro posto nei confronti del doppiaggio inglese.

Dragon Ball Super è serie anime prodotta da Toei Animation per la regia generale di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano e Kohei Hatano. L'opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che trasmette la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016. L'anime narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi tra il 288º e il 289º episodio di quest'ultima.

L'opera ha inoltre visto l'arrivo di un adattamento manga targato Toyotarō e pubblicato sulla rivista mensile di Shūeisha V Jump dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell'edizione italiana del fumetto. Il 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly.