Dragon Ball Super: un errore di traduzione ha gettato cattiva luce su Vegeta?

Abbiamo imparato a conoscere il personaggio di Vegeta come una figura estremamente orgogliosa della propria razza al punto da farne persino un vanto. Le sue abilità indiscutibili come guerriero hanno tuttavia trovato spesso un muro e, in Dragon Ball Super, sono state diverse le sue sconfitte. Che il Principe dei Saiyan sottovaluti i suoi avversari?

Vegeta è un personaggio molto diverso da Goku, sia nella differente filosofia come guerrieri che per la confidenza nei propri poteri. In molte occasioni, soprattutto con l'avvento di Dragon Ball Super, il Principe dei Saiyan si è rivelato al di sotto delle aspettative al punto tale da indispettire anche i fan in determinati combattimenti.

Durante la saga di Molo, Piccolo si è rivolto nei riguardi del saiyan con l'espressione seguente: "Vegeta non è mai stato uno che ha sottovaluto i suoi avversari". In realtà, la traduzione dal giapponese è differente rispetto a quella su Manga Plus e recita invece "Vegeta non è quel tipo di persona che non comprende la forza del suo avversario".

L'espressione, nonostante possa suonare molto simile alla precedente, nasconde una profonda differenza in termini caratteriali poiché non fa del Principe un combattente inesperto e sprovveduto. Nella saga di Freezer, infatti, in una determinata occasione si rifiutò di battersi proprio poiché consapevole del potere del suo avversario e si fiondò contro il nemico in un eccesso di confidenza dopo il power-up sul pianeta Namecc. L'orgoglio di Vegeta e la sua fiducia in sé stesso tendono infatti a subentrare nelle battaglie e a spingerlo a credere di avere un potere superiore a quello del suo nemico. Dunque il Principe non sottovaluta il suo avversario, poiché consapevole della forza del nemico, ma tende piuttosto a sopraelevarsi a causa di un eccesso di confidenza.

E voi, invece, cosa ne pensate di Vegeta, sottovaluta i suoi avversari o ritiene di essere più forte di quanto sia realmente?