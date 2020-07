Dragon Ball Super: un'esilarante illustrazione rivela chi sconfiggerà Molo

Molo sta diventando sempre più potente e pericoloso, al punto che era da tempo che i Guerrieri Z non fronteggiavano un avversario tanto brutale quanto privo di scrupoli. Come se ciò non bastasse, le aspettative dei fan sono state nuovamente distrutte nel corso dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super. Quale destino aspetta la Terra e i nostri eroi?

Proprio come temevano i fan, alla fine Vegeta è uscito clamorosamente sconfitto dalla battaglia, forse in un modo così poco nobile da cozzare con l'addestramento intrapreso sul Pianeta Yardrat. Ad ogni modo, non è stato l'unico a subire una pesante battuta d'arresto, in quanto persino Goku è al tappeto e in fin di vita. L'arrivo di Merus ha mutato nuovamente le carte in tavola, ma non è chiaro quale direzione intende intraprendere Toyotaro nei prossimi capitoli del manga.

A mettere un po' di ordine è stato allora un artista, un certo chry_insi_art, che ha tentato di immaginare goliardicamente un ennesimo colpo di scena. Protagonista dell'illustrazione è infatti Monaka, uno dei combattenti scelti da Beerus durante la battaglia tra Universo 6 e Universo 7 proprio per spronare Goku e Vegeta a superare ancora una volta i propri limiti. Da dilettante e truffatore, l'alieno di razza Wagashi si trasforma in un eroe nella rappresentazione artistica, in grado di sferrare un potente pugno diritto nel volto di Molo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante ribaltamento di trama? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.