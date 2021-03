Dragon Ball Super: l'età di Granolah, gli autori hanno sventato un buco di trama?

Riesumare un'opera e collocare un seguito anni prima del finale rende per ovvi motivi molto più complessa la gestione della storia. Inevitabilmente, Dragon Ball Super si è trovato a far fronte ad alcuni buchi di trama che la conclusione dovrà presto o tardi giustificare. Ad ogni modo, gli autori hanno fatto attenzione con Granolah.

Attualmente, Goku dovrebbe avere un'età intorno ai 44 anni mentre Vegeta all'incirca 49 se lasciamo scorrere qualche mese dalla fine degli eventi di Dragon Ball Super: Broly. Andando a ritroso nella storia, Granolah ci ha fornito un importante dettaglio, ovvero che egli era solo un bambino quando i Saiyan arrivarono sul Pianeta Cereal per annientarne la specie. Considerando che il Pianeta Vegeta venne distrutto nell'anno 737, agli eventi del Torneo del Potere il Cereleano aveva non meno di 47 anni di età, sulla cinquantina poi come confermato dal saggio Monaito.

Tuttavia, Granolah appare fisicamente come un ragazzo, un giovane combattente e questo poteva storcere il naso ai lettori. Ad ogni modo, è lo stesso leader degli Heeter a chiarire che in linea teorica i Cerelani possono vivere per circa di 2 secoli, chiarendo di fatto quello che poteva essere un potenziale buco di trama vista l'età piuttosto avanzata di Granolah che, in realtà, concede con quella di un giovane ragazzo all'interno della specie dei Cereleani.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo dettaglio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.