Dragon Ball Super: nome ed età della mamma di Bulma, tutte le dichiarazioni di Toriyama

Akira Toriyama ha deciso tante cose in corso d'opera per Dragon Ball e Dragon Ball Super, provocando svariate volte buchi di trama o retcon. Qualche buco o mancata spiegazione è rimasta anche per i personaggi minori, come ad esempio la madre di Bulma. Mai nei guidebook e databook o nella serie principale sono state date informazioni su di lei.

I fan hanno chiesto più volte nel corso degli anni di conoscere alcuni dettagli su di lei, come ad esempio il suo nome, rimasto sempre misterioso e mai ufficiale per molti anni, e la sua età. Toriyama ha man mano dato varie informazioni sul personaggio, talvolta contraddicendosi.

Esistono infatti due nomi per la madre di Bulma. Inizialmente veniva chiamata così, "mamma di Bulma", proprio in mancanza di un nome. Poi, anni dopo la fine della serie, Akira Toriyama rivelò in un'intervista che forse l'avrebbe chiamata Panchy, un gioco di parole con l'intimo così come per le figlie Tights Brief e Bulma oltre che per i nipotini Bra e Trunks. Da quell'intervista nacque quindi il primo vero nome Panchy, che fu utilizzato anche in Dragon Ball SD, serializzato su Saikyo Jump.

Tuttavia negli ultimi anni è stato pubblicato il videogioco Dragon Ball Z Kakarot, che ha ampliato il mondo di Dragon Ball fornendo numerose informazioni su personaggi minori ed eventi. E una delle informazioni che ha rivelato è stato proprio il nome della madre di Bulma, che ora è ufficialmente Bikini. Tuttavia i fan rimangono molto legati al primo nome, ritenuto quello vero per oltre un decennio.

E invece quanti anni ha la madre di Bulma? Toriyama non ha mai rivelato dati precisi se non nel 2013, con l'arrivo del film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei. In quell'occasione, l'autore rivelò che lei e suo marito avevano la stessa età e in più che entrambi avevano superato i 70 anni. Di certo nell'anime di Dragon Ball Super, ambientato anni dopo, non la mostra come una donna di una certa età.

Ricordate invece quanti anni ha Bulma e come evolve nel corso della storia?