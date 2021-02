Dragon Ball Super: evento speciale il prossimo 7 marzo, nuova visual ufficiale

Nella giornata di ieri vi abbiamo spiegato come il ruolo di Naohiro Shintani sia parte di un progetto ben studiato da parte di TOEI Animation all'interno dell'adattamento anime di Dragon Ball Super. Ad ogni modo, il prossimo mese si terrà un evento speciale che è stato accompagnato da una particolare locandina promozionale.

L'evento in questione si intitolerà "Dragon Ball Games Battle Hour" e apparentemente non ha nulla a che vedere con la controparte televisiva. La manifestazione in questione, infatti, sarà il primo evento online sui giochi Dragon Ball e, per l'occasione, è stata realizzata persino un'inedita Key Visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Per la prima volta dopo diverso tempo, infatti, il franchise torna a mostrarsi ufficialmente al pubblico con lo stile di Naohiro Shintani, sintomo che potrebbe essere iniziata la campagna promozionale verso il tanto vociferato seguito che dovrebbe rivedere il character design di DB Super: Broly. Data la portata mediatica dell'evento, non sappiamo se verrà annunciato qualcosa di particolare durante la trasmissione, ma vi terremo aggiornati qualora qualcosa di grosso dovesse bollire in pentola. Ma a proposito del capolavoro di Akira Toriyama, sapevate che il 26 febbraio Dragon Ball compirà 35 anni?

E voi, invece, vi aspettate qualcosa di particolare il prossimo 7 marzo o sarà un semplice evento a tema videogiochi? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.