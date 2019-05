Dragon Ball Super: l'evoluzione di Goku nel nostro video speciale

Ormai non è un segreto: oggi è il Goku Day 2019 e, per l'occasione, vi proponiamo un nostro video di approfondimento, disponibile sia in alto che all'interno del canale You Tube di Everyeye.it. Nella clip analizziamo il percorso di evoluzione compiuto dal protagonista, dalle origini fino a Dragon Ball Super.

Il video che vi proponiamo è basato su un nostro vecchio speciale, che risulta ancora estremamente attuale: un approfondimento che analizza l'evoluzione di Goku, dalla sua gioventù fino all'età adulta in Dragon Ball Z, per poi arrivare a un vero e proprio processo di involuzione avvenuto nella serie Super.

È indubbio, infatti, che Akira Toriyama abbia voluto accentuare il carattere fanciullesco di Kakaroth, in una sorta di ritorno alle origini, ma anche approfondire ulteriormente il suo orgoglio saiyan, che lo porta a compiere azioni egoiste come il prendersi gioco di Golden Freezer (piuttosto che eliminarlo subito) o mettere a rischio l'esistenza di tutto il Multiverso appoggiando e sostenendo fino alla fine lo svolgimento del Torneo del Potere.

Un processo di decostruzione vero e proprio, che in Dragon Ball Super: Broly sembra aver quanto meno permesso a Son Goku di riacquistare quei sentimenti di compassione ed empatia che lo caratterizzavano in passato.

Il nostro video, in ogni caso, è anche un omaggio al percorso di formazione (fisica e mentale) compiuto da uno dei più grandi eroi del nostro intrattenimento. L'unico capace di convincerci ad alzare le mani al cielo per donargli, incondizionatamente, tutta la nostra energia.

Da parte di tutta la redazione di Everyeye, buon Goku Day a tutta la nostra community!