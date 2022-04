Dragon Ball Super: gli extra del volume 18 tra saiyan, Heeter e Granolah

Nell'attuale saga di Dragon Ball Super, che ormai sta giungendo a conclusione, è indubbio che Toyotaro e Akira Toriyama abbiano deciso di esplorare anche il passato dei saiyan, sfruttando alcuni flashback e legami per riportare in auge Bardack. Così ecco la narrazione dell'invasione del pianeta Cereal che ha dato i natali al rancore di Granolah.

Il volume 18 di Dragon Ball Super con Bardack protagonista raccoglie molte delle storie del vecchio pianeta Cereal, e per questo Toyotaro ha inserito vari extra che dedicano uno sguardo ad alcune scene dopo l'invasione.

In tre immagini pubblicate su Twitter da DBHype, si vedono i saiyan che fanno il ritorno alle loro navicelle a forma di sfera, ormai famosissime. Nell'immagine successiva invece si vede Granolah, ancora piccolissimo, fare il suo debutto alla corte degli Heeter, con Elec che lo accoglie per sfruttarlo a dovere, mentre un Gas anch'egli molto piccolo lo osserva con sguardo arcigno. La terza e ultima immagine mette invece in risalto l'invidia di Gas che sembra avere qualcosa contro Granolah, forse perché il giovane cereleano è riuscito in una missione particolarmente difficile nonostante la giovane età.

Per promuovere il tankobon, in Giappone è stato pubblicato un video promozionale di Dragon Ball Super volume 18.