Dragon Ball Super, e se il famigerato sequel iniziasse a ottobre?

La lunga strada di teorie legate a Dragon Ball Super 2 sono ancora lontane dal terminare. Ogni singolo indizio che trapela in rete, infatti, basta per alimentare gli appassionati circa la possibilità del ritorno dell'adattamento animato dell'opera di Akira Toriyama, ancora celato nell'ombra.

Nonostante il sequel di DB Super sia ancora un mistero, sappiamo per certo che vi è un nuovo film in produzione sul franchise in casa TOEI Animation, pronto per recuperare il filone di successi iniziato con Dragon Ball Super: Broly e continuato con ONE PIECE: Stampede. Tuttavia, di questo fantomatico lungometraggio le informazioni sono estremamente scarse, anche se si pensa che la produzione sia ancora a una fase precoce della realizzazione, con il debutto che potrebbe arrivare non prima del 2021.

Stando alle ultime teorie sul web, un'interessante analisi troverebbe nella fine di GeGeGe no Kitaro l'attuale inizio di Dragon Ball Super 2. Per chi non se lo ricordasse, infatti, l'anime sugli yokai sostituì l'allora DB Super nello slot televisivo dedicato, chiudendo le possibilità nel 2015 di un imminente ritorno della serie televisiva. Tuttavia, GeGeGe no Kitaro sta per terminare, nello specifico il 6 ottobre, data in cui l'anime raggiungerà la sua naturale conclusione. Stando ai rumors, dunque, il ritorno di Goku e dei suoi amici potrebbe tornare a cavallo con la conclusione della serie che le ha "rubato" il posto all'emittente televisiva.

Non ci resta, infine, che aspettare l'arrivo del mese di ottobre per scoprire eventuali novità su questo fantomatico Dragon Ball Super 2.