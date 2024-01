Dragon Ball Super, la famiglia Son si riunisce: Goku riabbraccia i suoi figli

Nel commovente cliffhanger del capitolo 101 del manga di Dragon Ball Super, l'ultimo in uscita, Goku ha avuto modo di incontrare di nuovo i suoi figli Gohan e Goten, mentre questi ultimi si stavano allenando sulla terraferma.

Nel corso dell'ultimo anno, il manga ha raccontato gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero. Goku e Vegeta si sono allenati in compagnia di Broly sul pianeta di Beerus, mentre Gohan e Piccolo hanno affrontato una nuova, grande minaccia. Questi impegni hanno portato la famiglia Son a stare lontana per molto tempo, ma fortunatamente Goku e Gohan hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente.

Nel capitolo più recente del manga, Goku e Vegeta scoprono del sorprendente miglioramento dei poteri di Gohan, il quale non solo ha abilmente sconfitto Cell Max in Dragon Ball Super, ma si è ritrovato ad attivare improvvisamente la sua forma Beast.

Mentre Carmine stava portando Goten e Gohan a combattere contro "una minaccia più grande", quest'ultimo ha mal interpretato la situazione, credendo che sua figlia Pan fosse di nuovo in pericolo. Questo l'ha portato a trasformarsi in Gohan Beast di sua spontanea volontà, dimostrando di essere padrone di questa trasformazione e stupendo persino Goku e Vegeta.

È in questo momento che Goku si precipita da Gohan e Goten. Considerando la natura dei Saiyan, è probabile che presto i lettori assisteranno a un altro entusiasmante scontro padre-figlio per decretare chi sia il più forte, come nel recente capitolo 101 di Dragon Ball Super Vegeta e Broly hanno combattuto per scoprire chi fosse il più potente.