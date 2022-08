Dragon Ball Super: una nuova famiglia nella tenera retro copertina del volume 19

Quella di Goku è una delle famiglie più famose di Dragon Ball. Il saiyan ha sposato Chichi e ha avuto due figli, Gohan e Goten, ormai pezzi importanti della saga delle sette sfere. Con il volume 19 della serie, che raccoglie alcuni capitoli che rimandano proprio alla famiglia del saiyan e alle sue origini, ci sono diversi riferimenti alla famiglia.

Come si può vedere sulla copertina di Dragon Ball Super 19, la famiglia Son è al centro con Goku che porta in spalla Goten, mentre al suo fianco ci sono Chichi e un Gohan ormai cresciuto. Toyotaro però non si è fermato alla copertina: mentre Goku è presente anche nell'illustrazione inferiore, il retro è invece dedicato a un altro ramo della famiglia Son, quello da poco creatosi.

Nella retro copertina di Dragon Ball Super 19 c'è la famiglia di Gohan, composta appunto da lui, da sua moglie Videl e dalla piccola Pan. Il mezzo saiyan ha la sua famosa divisa blu, mentre Videl appare come ormai l'abbiamo vista in Dragon Ball Super. Nel punto in cui tocca l'acqua in basso si intravede Goku che porta in braccio un piccolo Gohan, con una giovane Chichi al suo fianco.

Un prima e un dopo che ricorda tutte le generazioni e il passaggio che c'è nel tempo.