Dragon Ball Super: una fan-animation immagina il micidiale scontro tra Broly e Beerus

Le animazioni fan-made sono una cultura particolarmente intrigante, poiché consente agli appassionati di mettersi in gioco e immaginare scene che non fanno parte dell'immaginario canonico. Proprio per questo motivo, una clip originale a tema Dragon Ball Super ha destato molto entusiasmo nella community dedicata al franchise di Toriyama sensei.

Appena qualche settimana fa, un appassionato di Demon Slayer aveva sconvolto il portale Reddit con un'epica fan-animation in cui immaginava il combattimento tra i Pilastri e La Prima Luna Crescente. La scena in questione, questa volta, è a cura di un certo Unkaged che ha provato a immaginare la collisione tra Beerus e Broly, in un combattimento senza alcuna esclusione di colpi.

Per ovvi motivi, la clip non supera il minuto e i venti secondi, ma permette di dare uno sguardo alle svariate possibilità che uno scontro di questo calibro può offrire. Nonostante i primi secondi, con una qualità che sale frame dopo frame, gli ottimi disegni hanno compensato la mancanza di un in-betweener, ovvero di qualcuno che si occupasse degli intercalari tra le sequenze, con quell'effetto legnoso tra un'immagine e un'altra.

Ad ogni modo, i fan hanno apprezzato l'animazione fan-made di Unkaged, soprattutto per l'ottima interpretazione di un combattimento che sicuramente fa gola a molti appassionati. E voi, invece, cosa ne pensate della clip, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver ammirato questa action figure in edizione limitata di Hit.