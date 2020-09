Dragon Ball Super: un fan ha immaginato una scena di Goku vs Merus in stile anime

Uno dei personaggi più importanti introdotti nella saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica di Dragon Ball Super è sicuramente Merus, Pattugliatore numero uno nonché un Angelo. La sua figura è stata fondamentale, sia per l'intervento nella battaglia tra Guerrieri Z e Molo, sia per l'allenamento con cui ha reso Goku più potente.

Sono passati ormai diversi capitoli da quando Goku stesso ha chiesto a Merus di insegnarli come padroneggiare l'Ultra Istinto, e sebbene nello scontro con Molo il Saiyan abbia scatenato l'Ultra Istinto Segno, sappiamo che questo è solo uno degli stadi iniziali della tecnica divina.

Il colpo di scena che ha segnato l'ultima tavola del capitolo 63 ci ha lasciati con l'idea che Goku sia pronto a raggiungere l'Ultra Istinto completo. Sarebbe sicuramente uno sviluppo atteso e abbastanza lineare, frutto degli allenamenti che hanno messo a dura prova Goku.

Per ricordare l'importante ruolo che Merus ha ricoperto nell'attuale arco narrativo, il fan @Amanomoon_ ha immaginato come sarebbe stata nell'anime la scena in cui Goku afferma di essere pronto a morire per raggiungere l'Ultra Istinto. Potete trovare l'immagine nel post in fondo alla pagina. Essendo il suo primo progetto di questo tipo dedicato a Dragon Ball si tratta sicuramente di un buon risultato, molto fedele all'originale.

Ricordiamo che manca poco alla pubblicazione del capitolo 64 di Dragon Ball Super, e vi lasciamo alle 4 cose che vorremmo vedere come finale della saga di Molo.