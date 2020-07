Dragon Ball Super: un fan ha appena ideato la forma più forte di Goku?

Dopo Dragon Ball, che chiuse la storia originale di Akira Toriyama, arrivarono nuove forme e trasformazioni prima con i lungometraggi degli anni 2000 e poi con Dragon Ball Super. Abbiamo quindi visto la presenza di altre divinità, una forma ancora misteriosa come l'Ultra Istinto e tanto altro ancora che sicuramente verrà approfondito nel manga.

Le tante trasformazioni di Goku con tanto di urla hanno reso il protagonista di Dragon Ball Super quasi onnipotente rispetto agli antagonisti. In alcuni casi, il saiyan è riuscito a combinare insieme alcune di queste forme. Abbiamo visto nel nuovo anime infatti il Super Saiyan Blue combinato al Kaiohken livello 20, una forma che non vedevamo dai tempi di Dragon Ball Z.

Ma un fan ha pensato alla possibilità di combinare molte più trasformazioni e tecniche del mondo di Dragon Ball Super per presentare la forma definitiva di Goku. Ciò richiede innanzitutto la fusione con Vegeta in Gogeta, passando poi per il Super Saiyan Blue. A questa ha aggiunto poi il Kaiohken e il nuovo Ultra Istinto in versione definitiva e padroneggiata perfettamente. Ciò creerebbe un guerriero imbattibile da chiunque esista in questo Multiverso di Dragon Ball. Toyotaro e Toriyama arriveranno mai a presentare una forma del genere nel manga e nell'anime o sarebbe impossibile gestirla?

Intanto almeno Gogeta potrebbe essere utile al momento, dato che i protagonisti sono in difficoltà contro l'attuale nemico di Dragon Ball Super, Molo lo stregone.