Dragon Ball Super: la fan art che immagina Bardack in modalità Ultra Istinto

Da quando, in, abbiamo assistito all'avvento della modalità, li web si è letteralmente scatenato nell'immaginare o reinventare diversi personaggi del franchise trasformati nel guerriero divino. Ora è il turno di, il padre di Goku!

Ovviamente il disegno fan made di Dragon Ball Super dedicato a Bardack proviene direttamente da Reddit, come potete ammirare nel post che potete visualizzare in calce all'articolo. Il Saiyan, che diede vita all'epica offensiva per tentare di fermare il piano di sterminio del suo popolo a opera di Freezer, è diventato uno dei personaggi più amati in assoluto dal fandom dell'opera di Akira Toriyama, dunque una fan art del genere prima o poi sarebbe stata sicuramente realizzata.

Inutile dire che Bardack in modalità Ultra Istinto, com'era facilmente intuibile, è praticamente identico a Goku. La grafica del disegno ci sembra di ottima fattura, caratterizzata da un ottimo tratto e una colorazione eccellente, anche se i più attenti noteranno un piccolissimo errore da parte dell'autore: sulla guancia sinistra di Bardack manca infatti l'iconica cicatrice che sfoggia nel corso delle sue apparizioni.

Dopo personaggi come Vegeta, Gohan e Trunks, anche il leggendario padre di Goku riceve la sua fan art in modalità Ultra Istinto: tuttavia, quello che ci sembra come il più indicato a sbloccare questa modalità potrebbe essere proprio il principe dei Saiyan.