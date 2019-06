Dragon Ball Super: una fan art ci mostra un crossover tra Goku e Akuma di Street Fighter

L'incontestabile successo dell'opera di Akira Toriyama, Dragon Ball, ha fatto si che negli anni diversi appassionati abbiano portato alla luce alcune meravigliose illustrazione che hanno visto i protagonisti della serie fondersi con personaggi provenienti da altri franchise. Questa volta è toccato a Goku. Vediamo i dettagli.

Per quanto riguarda le serie anime e manga di combattimento, si potrebbe dire che Dragon Ball è indubbiamente tra le più importanti. Se la nostra attenzione di sposta invece sul mondo dei videogiochi, Street Fighter è la serie che fa al caso nostro. Non vi siete mai chiesto come potrebbe essere un crossover tra i due franchise?

L'utente Reddit Shadow879879 ha realizzato una bellissima illustrazione, che potete trovare in calce alla notizia, che ci mostra il nostro Saiyan preferito, Goku, assumere le sembianze di uno dei personaggi più famosi della serie Street Fighter, Akuma. Nonostante si tratti di due personaggi diametralmente opporti, fa sorridere come, tra tutte le trasformazioni ottenute da Goku nel corso degli anni, i capelli del risultato di questo crossover. ricordino quelli di Goku Super Saiyan God, oppure quelli di Black Goku, che forse risulta più adatto come paragone.

Sarebbe interessante vedere qualche altra fan art di questo tipo in futuro, magari con protagonisti altri franchise. Intanto, vi ricordiamo che sono stati svelati la copertina e il trailer di Dragon Ball New Horizon, una nuova serie che omaggia Akira Toriyama completamente italiana, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad una bellissima fan animation di Saitama contro Goku.