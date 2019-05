Dragon Ball Super: una fan art ci mostra Freezer in versione Shōgun!

Di recente l'anime tratto dall'opera di Akira Toriyama ha compiuto trent'anni e per celebrare l'anniversario sono state realizzate fantastiche formine per il ghiaccio a tema Dragon Ball. Anche diversi artisti fan della serie, si cimentano spesso in omaggi verso l'opera, come la fantastica illustrazione dedicata al malvagio Freezer a tema Giappone!

Tra gli appassionati della serie Dragon Ball Super, ci sono anche moltissimi artisti dotati di grande talento. Uno di questi è sicuramente kenji_893, nickname di Guillem Dauden, che sul suo profilo Instagram pubblica diverse illustrazione in cui ha immaginato i personaggi della serie Dragon Ball, provenire da un nuovo universo in cui combattono nel periodo Edo in Giappone.

Guillem ha di recente condiviso una nuova interpretazione di Freezer. Nell'immagine che trovate in calce alla notizia è possibile ammirare la fantastica fan art che ritrae il cattivo in versione Shōgun. Il generale dell'esercito Freezer, risulta ancora più autorevole con il suo nuovo look da samurai. Anche la scelta della posizione e del ventaglio si adattano molto bene al personaggio, che sarebbe interessante sentire nella sua tipica risata "Oh oh oh" in questo nuovo contesto.

Sarebbe molto interessante vedere una versione della serie di Dragon Ball in un contesto completamente diverso. Infine, vi consigliamo due fan art di Trunks da Dragon Ball Z, che meritano sicuramente un'occhiata!