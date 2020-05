Dragon Ball Super: una fan art ci mostra lo scontro tra Goku e Broly in prima persona

Nella stesura di un romanzo si parla di punto di vista o di focalizzazione quando la scena raccontata avviene tramite gli occhi e i sensi di uno specifico personaggio. È un modo di raccontare che esiste da sempre, un modo che negli ultimi tempi ha preso piede tra i lavori artistici che i fan stanno realizzando sui loro anime preferiti.

Quasi come l'arrivo di una moda, negli ultimi tempi abbiamo visto i social inondati da illustrazioni in cui la scena veniva mostrata in prima persona. Qualche tempo fa vi abbiamo fatto vedere, per esempio, la morte di Trunks vista con i suoi stessi occhi, o il combattimento tra gli androidi e Gohan osservato dal punto di vista di C-18. Ne abbiamo citati soltanto due, ma in realtà, se seguite con regolarità gli articoli non vi sarà sfuggito il fenomeno delle "fan art disegnate in prima persona".

Ebbene, proseguendo su questa linea artistica e di pensiero, l'artista di Twitter ruto830 ha deciso di rappresentare uno spezzone di combattimento tra Broly e Goku, osservato dagli occhi del nostro protagonista. Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, grazie a questa prospettiva immersiva possiamo sentirci dentro la scena, quasi come se il Super Saiyan Leggendario stia per colpire noi.

Riusciamo a osservare tutta la furia cieca di Broly nei minimi particolari, dall'espressione furente agli occhi bianchi. Si intravede anche il braccio di Goku che reagisce all'attacco dell'avversario.

Cosa ne pensi del disegno e ti piace la moda delle fan art illustrate in prima persona? Lascia un commento qui sotto.