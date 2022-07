Dragon Ball Super: una fan art perfetta mostra Goten e Trunks cresciuti come in Super Hero

Si è parlato per tanto tempo della crescita particolare di Goten e Trunks in Dragon Ball Super, midquel che ha messo ai margini i due giovani saiyan, lasciandoli anche con fattezze molto bambinesche nonostante l'età fosse molto simile a quella di Gohan durante la saga di Cell. A metterci una pezza ci ha pensato il nuovo film della saga.

In Dragon Ball Super: Super Hero, Goten e Trunks hanno subito un cambio di design, ottenendo un aspetto da adolescenti. Vestiti cambiati, volto un po' più maturo anche se sempre da ragazzino e quindi in generale una ventata d'aria fresca che gli appassionati della serie aspettavano da tanto tempo. Adesso che il film è stato distribuito in Giappone non resta altro che vederli con questa stessa forma nel manga di Dragon Ball Super.

Potrebbe volerci tempo prima di rivederli, dato che bisognerà prima concludere l'arco del sopravvissuto cereleano. Tuttavia l'illustratore e appassionato Fenyo ha fatto di nuovo del suo meglio, emulando perfettamente lo stile di Akira Toriyama per realizzare Goten e Trunks cresciuti in questa fan art. Con gli stessi vestiti visti in Dragon Ball Super: Super Hero, i due giovani eroi sono pronti per lanciarsi all'avventura e, perché no, anche in qualche battaglia.