Dragon Ball Super: una fan art reimmagina il design di Goku SSJ Blue

Il character design di Dragon Ball Super è stato a lungo discusso e criticato, soprattutto a causa di animazioni non propriamente al top che non hanno contribuito a rendere iconico lo stile di Yamamuro in una fase del franchise che necessitava di un concreto ammodernamento, come ha dimostrato lo stesso Naohiro Shintani.

Lo stile del character designer di Dragon Ball Super: Broly è stato talmente apprezzato dai fan che TOEI Animation avrebbe persino pensato di ingaggiare il suo talento nella tanto speculata seconda stagione dell'anime. Tuttavia, il futuro di questa presunta seconda serie è ancora incerta, a riprova delle parole dell'animatore Masaki Sato che, in occasione di un'intervista, avrebbe rivelato che vi è effettivamente in cantiere il seguito di un progetto di DB Super, seppur non è ancora stato definito il formato della produzione.

Ad ogni modo, è probabile che nei prossimi mesi scopriremo maggiori informazioni in merito a questo caos di voci di corridoio. In rete, intanto, un appassionato, un certo MERIMO, ha tentato di reimmaginare il design di Goku in SSJ Blue, rendendolo più epico e caratterizzato. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan, merito di un'attenzione particolare al chiaro scuro e ai contorni, che risultano in una cura ai dettagli estremamente invidiabile.

E voi, invece, cosa ne pensate di Goku con questo stile, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.