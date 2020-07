Dragon Ball Super: una fan-art reinterpreta la battaglia finale dalla prospettiva di Jiren

L'anime di Dragon Ball Super si è chiuso al termine di una saga ricca di combattimenti ed eclatanti imprevisti, su tutte l'apparizione dell'Ultra Istinto, l'ultima trovata di Akira Toriyamam e TOEI Animation per permettere a Goku di far fronte ai nemici più potenti di tutti gli Universi.

Ad ogni modo, il piacere che il protagonista prova per le sfide hanno più volte messo in discussione il destino del mondo intero, al punto tale che alcuni fan hanno iniziato ad additarlo come il vero villain di Dragon Ball Super. Eppure, nonostante tutti i guai causati per la propria ingenuità, il saiyan si è sempre messo in gioco per sconfiggere i propri avversari e riportare nuovamente la pace.

Durante la saga del Torneo del Potere, la minaccia più grande ha riguardato il temibile Jiren, colui che è stato concepito come il personaggio più forte del franchise. In tanti hanno provato a sfidarlo, ma solo in pochi sono riusciti a tenergli testa. A tal proposito, il solito artista ruto830 ha provato a reinterpretare tutte le battaglie tra il n°1 dei Pride Troopers e i guerrieri del settimo universo in una cinematica di illustrazioni, tutte dal punto di vista di Jiren.

Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, evidenzia la grande mole di combattimenti che il Grigio ha dovuto affrontare nel corso della saga. E voi, invece, cosa ne pensate di queste fan-art dalla prospettiva ribaltata? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.