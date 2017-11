Dragon Ball Super: le fan art rivelano come sarebbe la fusione fra C-17 e C-18

Se c’è una community sempre attenta al benché minimo dettaglio di un anime e soprattutto alle parole dei personaggi, è senza dubbio quella di, la quale, ancora una volta, ha subito approfittato di un curioso spunto suggerito dal ‘nostro’ Kaioshin per dar vita ad un nuovo combattente...

Avendone già parlato su queste pagine solo qualche giorno fa, probabilmente ricorderete di come Shin, durante l’episodio 115 di Dragon Ball Super, abbia proposto a Lord Beerus e gli altri componenti della squadra di lanciare i propri orecchini potara ai cyborg C-17 e C-18. Non solo la divinità suggeriva di far unire i due fratelli, a detta di Beerus anche piuttosto compatibili per la fusione, ma ha tentato di abbozzarne anche l’ipotetico nome: Androide 35.



Appassionato di trasformazioni e fusioni ipotetiche, il fandom della serie ha subito cominciato a speculare sulla possibilità che il suddetto lottatore veda realmente la luce, e addirittura un utente Twitter ha provato a immaginare come sarebbe l’unione fra i due cyborg. La fan art proposta da Phil Vazquez (e riportata di seguito) non è proprio riuscitissima, ma quantomeno ci offre un ipotetico risultato della combinazione fra C-17 e C-18: un ragazzo con la medesima pettinatura del maschio, ma caratterizzato dai capelli biondi della sorella.



Anche un utente Reddit, tesseract93, ha provato a dar vita al personaggio, realizzando uno sketch che presenta le medesime caratteristiche proposte dal disegno precedente. L’immagine della fusione ipotetica, dunque, sembra dunque già ben definita nella mente nei fan, resta solo da vedere se il cyborg diverrà realtà o meno.