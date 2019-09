Dragon Ball Super: in questa fan art vediamo Vegeta con l'uniforme di Yardrat

Come abbiamo potuto vedere nella copertina del nuovo numero di Dragon Ball Super i protagonisti dell'opera dovranno affrontare uno degli avversari più potenti dell'intero universo creato da Akira Toriyama. Questa nuova fan art ci permette di dare un primo sguardo a Vegeta dopo il suo allenamento.

In particolare possiamo ammirare lo stile molto simile ai disegni ufficiali della serie, ma quello che è piaciuto di più ai fan è il vestito del principe dei Saiyan: prendendo ispirazione da quello indossato da Goku dopo aver imparato il teletrasporto a Yardrat, l'utente di Reddit prova ad immaginare il look di Vegeta dopo un breve periodo su quel pianeta.

I commenti al post vertono principalmente su quali tecniche riuscirà ad imparare il rivale di Goku, in molti si chiedono infatti se anche Vegeta riuscirà a padroneggiare l'Ultra Istinto. Il protagonista di Dragon Ball nel frattempo è insieme a Merus, in particolare vorrebbe imparare a combattere approcciando gli scontri come l'ufficiale della Pattuglia Galattica, in modo calmo e composto.

Il prossimo numero del manga ci permetterà di scoprire come finirà questo nuovo allenamento per i personaggi della serie, nel frattempo ecco una interessante notizia sulla routine lavorativo di Toyotaro in Dragon Ball Super, il successore di Akira Toriyama ha infatti recentemente rivelato l'enorme sforzo dietro ogni nuovo capitolo dell'opera.