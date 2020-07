Dragon Ball Super: fan celebra la serie con uno spettacolare scontro tra Gogeta e Vegeth

Dragon Ball Z Dokkan Battle ha celebrato cinque anni da pochi giorni. Il videogioco mobile dedicato all'universo di Toriyama risale infatti a luglio 2015. Ne è passata di acqua sotto i ponti per il videogioco che al momento conta centinaia di milioni di accessi e account registrati, facendo osservare l'universo di Dragon Ball in altri modi.

Considerata l'importanza del franchise, i fan di Dragon Ball Super non si sono lasciati scappare l'occasione e, chi prima chi dopo, hanno fatto i propri auguri in vari modi, approfittando anche del fatto che anche manga e anime di Dragon Ball Super hanno compiuto cinque anni da poco tempo. Tra cosplay e fan art, è arrivato l'appassionato Limandao. Su Twitter, l'illustratore ha condiviso una sua immagine che raffigura una scena che difficilmente vedremo nel corso della storia di Dragon Ball Super: uno scontro tra Gogeta e Vegeth. L'immagine raffigura entrambi i personaggi in forma di Super Saiyan Blue che se le danno di santa ragione su uno scenario a metà tra l'infernale e il galattico.

Se nella storia originale preparata da Toriyama e Toyotaro ciò sarebbe impossibile, il discorso potrebbe non valere per le altre opere dedicate a questo universo: un esempio infatti può essere trovato nei videogiochi ma anche nella serie non canonica Super Dragon Ball Heroes che ha già messo in scena scontri inauditi. Il franchise durerà di sicuro ancora a lungo e per questo un fan ha immaginato Goku e Vegeta anziani.